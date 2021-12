É un Calhanoglu da primato in Europa: ma non era discontinuo?

Il turco continua a infrangere primati: tra dati, numeri e calci d'angolo

Alessio Murgida

Ce lo avevano raccontato diverso questo Hakan Calhanoglu. Dall'altra parte dei navigli qualcuno addirittura gongolava di aver "rifilato il pacco" ad Appiano Gentile quest'estate. Ma qualcosa è forse andato storto. Il turco si è invece inserito perfettamente negli schemi dell'Inter, con una ragionevole fatica iniziale (non all'esordio) di chi gioca per le prime volte con dei nuovi compagni. Ma ora Hakan non si ferma più: 5 gol e 5 assist nelle ultime sette partite di Serie A. Insomma, Calha è un metronomo: ma non era incostante?

Poi sta cominciando a nascere il fattore Calhanoglu. I tifosi nerazzurri, infatti, esultano maggiormente in caso di calcio d'angolo guadagnato piuttosto che di un rigore fischiato a favore (anche perché gli errori dal dischetto sono già tre quest'anno). Dalla bandierina, invece, l'Inter è letale come poche, anzi come nessuno. Il centrocampista ex Milan ha già accumulato cinque assist da corner, più di tutti in Europa. Senza contare il gol olimpico contro la Roma ovviamente.

E le prestazioni, in generale, continuano a essere di livello sempre più alto: nella partita di ieri, come riporta Who Scored, Calhanoglu ha effettuato 10 passaggi chiave nella partita contro la Salernitana. Si tratta di un record in un match di Serie A di quest'anno. Hakan si è preso l'Inter, i tifosi e la continuità.