Calhanoglu: “Io via dall’Inter? Ecco la verità. Taremi ci serviva”

Giornata dedicata alle interviste ad Appiano Gentile a soli quattro giorni dall’esordio dei campioni d’Italia nel nuovo campionato di Serie A. A parlare questa mattina, ai microfoni di Sky Sport, è stato Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter ha raccontato la verità sulle voci di mercato che lo vedevano in orbita Bayern Monaco, lanciando un messaggio a tutte le rivali nerazzurre.

Queste le sue parole: “Sono una persona che lavora in silenzio. Mi piace migliorarmi e posso dire che in questi tre anni ho avuto la fortuna di trovare compagni e tifosi incredibili. Sono cresciuto grazie a loro e non ho mai pensato di andare via ma ero sicuro di rimanere qui all’Inter. Le voci arrivano ma io ho sempre pensato a lavorare, ho parlato solo per far stare tranquilli tutti”.

Sulla corsa scudetto Calhanoglu non si è nascosto: “Le altre saranno motivate a batterci ma noi vogliamo confermarci. Siamo pronti per il Genoa. Noi guardiamo solo noi stessi. Sarà più difficile confermare ciò che abbiamo fatto. Non dobbiamo mollare, perdere le motivazioni che abbiamo avuto. Dobbiamo fare di più. Ciò che dice Inzaghi è vero, confermarsi è difficile. Ma abbiamo la giusta mentalità”.

Infine, un commento sui nuovi arrivati: “Taremi? Gioca per la squadra. Lavora, difende è ciò che serve a noi. Lui è forte davanti alla porta, è una persona molto tranquilla e positiva. Lautaro pallone d’oro? Lo spero. Si è meritato il rinnovo. Sono contento per lui”.