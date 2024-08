Colpo di scena Gudmundsson: si riapre l’affare con l’Inter

Albert Gudmundsson continua ad essere uno dei nomi più contesi del calciomercato in Italia. Nei giorni scorsi l’attaccante islandese è stato vicinissimo alla Fiorentina, decisa a portare a termine l’operazione con il Genoa dopo aver sorpassato l’interesse da parte dell’Inter.

Un colpo, però, che potrebbe clamorosamente saltare nelle prossime ore a causa dell’intervento deciso di Rocco Commisso. Il presidente viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha improvvisamente bloccato la cessione di Nico Gonzalez verso la Juventus. L’argentino, proprio come un anno fa, è stato tolto dal mercato poiché considerato come la stella della squadra.

Proprio la partenza di Nico con direzione Torino avrebbe dovuto finanziare l’assalto a Gudmundsson, individuato come primo sostituto. L’attuale scenario favorisce dunque le esigenze dell’Inter: il club nerazzurro ha ancora bisogno di cedere almeno un paio di elementi in avanti tra Arnautovic, Correa, Salcedo e Satriano, prima di presentare un’offerta al Grifone.

Come riportato nelle ultime ore, inoltre, l’Inter starebbe pensando di proporre proprio Arnautovic come contropartita per arrivare a Gudmundsson: il Genoa, dopo aver perso Retegui in avanti, potrebbe seriamente valutare il profilo dell’austriaco per il proprio reparto avanzato.