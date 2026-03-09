L’ex arbitro Paolo Calvarese ha analizzato sulle colonne di Tuttosport la direzione di gara di Doveri nel derby milanese. Il fischietto romano, scelto da Rocchi per una partita di alta esperienza, ha confermato il proprio approccio con soglia tecnica e disciplinare elevata e un metro di giudizio uniforme, ma si è perso nel finale.

Secondo Calvarese, l’errore principale non riguarda il rigore chiesto dall’Inter per il tocco di Ricci, bensì il fischio avventato su un calcio d’angolo. Il direttore di gara ha interrotto l’azione dopo che il pallone era già stato battuto, creando una situazione di confusione generale con la palla finita alle spalle di Maignan mentre alcuni giocatori si erano già fermati.

Sul presunto fallo di mano di Saelemaekers, Calvarese ritiene corretta la decisione di non assegnare il rigore: il pallone ha colpito il deltoide e non il braccio. Anche nel contatto tra De Winter ed Esposito non c’erano gli estremi per il penalty, essendo stato il calciatore nerazzurro a finire per colpire l’avversario.

Quanto al tocco più contestato, quello di Ricci, l’ex arbitro condivide la scelta di lasciar proseguire: il braccio era in posizione naturale, senza aumento della sagoma corporea, e il centrocampista rossonero aveva addirittura tentato di toglierlo. Inoltre la distanza ravvicinata da cui proveniva il pallone rendeva corretto non concedere il calcio di rigore.

L’errore vero arriva sul calcio d’angolo finale: Doveri ha fischiato quando il pallone era già partito e quindi in gioco. Il richiamo ai giocatori andava fatto prima della battuta, non a gioco iniziato. Corrette invece le ammonizioni comminate a Bastoni, Dumfries, Rabiot e Modric.