INFORTUNIO Calhanoglu, il comunicato ufficiale dell’Inter

Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina nel derby tra Milan e Inter, destando preoccupazione sulle sue condizioni. Cristian Chivu nel post-partita ha confermato che il centrocampista dell’Inter non stava bene e infatti questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Nel comunicato ufficiale del club si legge:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.