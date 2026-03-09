9 Marzo 2026
INFORTUNIO Calhanoglu, il comunicato ufficiale dell’Inter
Altro stop per il centrocampista nerazzurro
Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina nel derby tra Milan e Inter, destando preoccupazione sulle sue condizioni. Cristian Chivu nel post-partita ha confermato che il centrocampista dell’Inter non stava bene e infatti questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Nel comunicato ufficiale del club si legge:
“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.
La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.