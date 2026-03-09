Quote e pronostici Inter-Atalanta: partita delicatissima

La sconfitta per 1-0 nel derby contro il Milan ha accorciato le distanze tra nerazzurri e rossoneri in classifica, ora separati da 7 punti. L’Inter ora è chiamata al riscatto, ospitando tra le mura amiche di San Siro l’Atalanta.

Scommessa consigliata: Under 2.5

Si tratta di due squadre che attaccano tanto e bene, ma anche in un momento particolarmente delicato. L’Inter dovrà reagire subito per evitare gli psicodrammi di un Milan che, in caso di risultato favorevole, accorci nuovamente in classifica. L’Atalanta, a sua volta, dovrà riprendere la marcia verso la qualificazione alla prossima Champions League dopo due risultati deludenti contro avversari alla portata. Da questo contesto potrebbe quindi emergere anche una partita più bloccata del solito, con squadre accorte e intenzionate in primis a non farsi trovare scoperte dall’avversario.

Le quote di Inter-Atalanta

Queste le principali quote di Inter-Atalanta proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.55 4.00 6.00 Bet365

GOL NO GOL 1.81 1.94 Betsson

1X 1-2 x2 1.12 1.19 2.35 Snai

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

Dove vedere Inter-Atalanta: diretta tv e streaming

Inter-Atalanta verrà trasmessa sabato 14 marzo alle ore 15:00 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.