Dove vedere Inter-Atalanta, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Atalanta, 29^ giornata Serie A

La sconfitta per 1-0 nel derby contro il Milan ha accorciato le distanze tra nerazzurri e rossoneri in classifica, ora separati da 7 punti. L’Inter ora è chiamata al riscatto, ospitando tra le mura amiche di San Siro l’Atalanta. Gli uomini di Raffaele Palladino sono reduci da due passi falsi in campionato, ovvero la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio interno contro l’Udinese, intervallati però da un grande playoff di Champions League nel quale i nerazzurri hanno rimontato ed eliminato il Borussia Dortmund.

Inter-Atalanta, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Atalanta verrà trasmessa sabato 14 marzo alle ore 15:00 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

