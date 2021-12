Calvarese su Juve-Inter: “Gli arbitri possono anche sbagliare, non siamo perfetti”

Le parole del fischietto italiano

Gianpaolo Calvarese è sicuramente uno degli arbitri più famosi in Italia. Tuttavia anche lui non è esente ad errori, anche grossolani, come quello nell'ultimo Juventus-Inter dello scorso 15 maggio.

I nerazzurri, già campioni di Italia, persero la partita per una direzione molto rivedibile, che annullò una rete valida e concesse all'ultimo secondo un rigore clamorosamente inventato ai bianconeri per un contatto cercato da Cuadrado su Perisic. I 3 punti guadagnati quella sera, furono però decisivi per la qualificazione in Champions League, immeritata, della Juventus. Intervistato da Radio Marte, Calvarese è tornato sulla partita: "Potevo gestire meglio la partita. Avevo arbitrato tutte le gare possibili negli ultimi 3 mesi di quella stagione, ma purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco. Tutti possiamo sbagliare, anche gli arbitri. Venivo da un bel periodo, ma non si può fare sempre bene".