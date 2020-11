Camoranesi su Conte: “Ha costruito una squadra solida, sarà lo Scudetto più equilibrato degli ultimi dieci anni”

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, Mauro Camoranesi ha detto la sua sulla sfida allo Scudetto, con Inter e Juventus grandi favorite. L’ex centrocampista bianconero, però, ha sottolineato come quest’anno la rincorsa sia decisamente più agguerrita, visto il grande equilibrio tra svariate compagini.

Ecco, dunque, le parole di Camoranesi: “Sarà lo Scudetto più equilibrato degli ultimi dieci anni, perché mai come in questa stagione tutti possono vincere e perdere contro chiunque. Credo che in primavera le principali candidate siano l’Inter e la Juventus. Conte è molto criticato, ma lo vedo bene: ha costruito una squadra quadrata, che è l’aspetto più difficile. Magari a volte è troppo prevedibile, ma sono certo che Antonio saprà come vivacizzarla“.

