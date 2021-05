CAMP19NI D’ITALIA – Ora è UFFICIALE: l’Inter torna in prima fascia ai sorteggi dei gironi di Champions

L'Inter infatti sarà una delle 8 squadre inserite nella prima fascia nei prossimi sorteggi dei gironi di Champions League, avendo vinto la Serie A

L'Inter è per la 19esima volta nella sua storia CAMPIONE D'ITALIA. Un successo storico per la squadra nerazzurra, dopo 10 anni di digiuno assoluto, che ha ripercussioni anche in vista della prossima stagione.