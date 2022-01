Caos Covid, quando si può recuperare Bologna-Inter?

I nerazzurri hanno un calendario già fittissimo

Il Covid torna a mettere i bastoni tra le ruote alla Serie A. Il picco vertiginoso di positivi, unito a protocolli obsoleti, poco chiari ed in cui troppe parti possono mettere bocca, sta bloccando di nuovo il campionato. Il vero problema è che tra Playoff della Nazionale, Champions League e Coppa Italia, le date utili per recuperare le partite saltate sono veramente ridotte all'osso.

L' Inter , essendo impegnata su più fronti, è una di quelle più in difficoltà. Naturalmente è impensabile, come ventilato ieri da alcuni, di recuperare i match "rimasti indietro" a maggio, una volta conclusosi il campionato. Vorrebbe dire rischiare di assegnare i verdetti stagionali a campionato finito, qualcosa di impensabile. Perciò, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la prima e unica data utile nelle prossime settimane potrebbe essere quella del 22-23 febbraio. Bologna-Inter potrebbe giocarsi in concomitanza con gli ottavi di finale di Champions League della Juventus , andando ad intasare ulteriormente un calendario saturo all'inverosimile.

C'è poi anche il nodo Calhanoglu da sciogliere. Il turco avrebbe dovuto scontare la squalifica rimediata nell'ultimo turno contro i felsinei, ma visto che oggi non si scenderà in campo rischia seriamente di doverla scontare nel primo turno successivo utile, ossia contro la Lazio. La vera domanda però è un'altra: in questo caos, come si può preservare il valore e la competitività della Serie A? Tra chi gioca con la Primavera, chi gioca con i titolari e chi viene fermato dalle Asl? E cosa succederà quando invece di un paio di partite da incastrare il numero salirà e sarà impossibile trovare una quadra? Forse sarebbe il caso di trovare una vera soluzione, uguale per tutti.