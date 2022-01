Mercato – Derby a distanza tra Inter e Milan per Barak

Il centrocampista ceco ha attirato l'attenzione di diversi club

Antonin Barak nelle ultime due stagioni è stato sicuramente uno dei centrocampisti offensivi che si è messo più in mostra di tutta la Serie A. Rapido, agile e potente, ha sviluppato anche un gran senso del goal, oltre ad un'attitudine naturale per l'assist. Era quindi naturale che prima o poi le big bussassero alla porta del Verona per provare a "scippare" il ceco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , l'Hellas non disdegna le attenzioni per il proprio gioiello, ma non ha eccessivo bisogno di soldi, anzi. Essendo una delle realtà più "tranquille" dal punto di vista economico, può anche aspettare la prossima estate, evitando di privarsi del suo pezzo più pregiato già a gennaio. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Newcastle e West Ham che da oltremanica monitorano con interesse la crescita del 27enne.

Ma non solo Premier League: anche in Italia ovviamente Barak ha i suoi estimatori. Inter e Milan avrebbero ingaggiato un Derby a distanza per cercare di portare il giocatore a Milano, anche se finora, proprio per l'impossibilità di convincere il Verona già a gennaio, nessuno sarebbe effettivamente in vantaggio sulla rivale. Il costo del cartellino per ora si aggira sui 20 milioni, ma è naturale che se dovesse continuare a sfornare goal e assist, rischierebbe concretamente di lievitare ulteriormente. Una cosa è certa: Barak adesso è pronto per il grande salto in una big.