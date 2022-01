Mercato – Inter, Digne si complica, torna di moda Kurzawa

L'esterno è ai margini al PSG

La priorità dell'Inter di Simone Inzaghi per questo mercato invernale è quella di portare a Milano un esterno mancino che possa agire da vice Perisic . Il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Lucas Digne dell' Everton , ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport , le cose potrebbero cambiare.

Pur essendo il prediletto dal club, il francese è per il momento prigioniero dell'Everton. Pur essendo ai ferri corti con Benitez, che non lo convoca da settimane, Digne infatti è considerato una pedina preziosa dalla società di Liverpool. L'Everton infatti non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito secco o con diritto di riscatto: vuole monetizzare con certezza dal suo addio, perciò pretende almeno un obbligo di riscatto. Condizione però, che l'Inter non è affatto disposta a concedere.