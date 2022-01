Mercato – Inter, pericolo Bremer: Cairo spera in un’asta milionaria

La situazione per il centrale brasiliano

Pietro Magnani

L'Inter ha da tempo identificato i propri principali obbiettivi per il reparto difensivo della prossima stagione: Ginter e Bremer. Tuttavia se per il primo la situazione sembra molto promettente, per il brasiliano del Torino, almeno stando a quanto riportato da Tuttosport, le cose potrebbero complicarsi.

L'Inter infatti avrebbe messo in conto la quasi certa cessione di un big la prossima estate, quasi certamente Stefan de Vrij, che garantirebbe una ricca plusvalenza. I contatti con l'entourage di Bremer proseguono da settimane e sembrano fruttuosi, tanto che i nerazzurri sembrerebbero in pole quando a gradimento del giocatore. Tuttavia Cairo ascolta tutti per il proprio gioiello, speranzoso di poter tirare sul prezzo e strappare una cessione più ricca. Il presidente granata punta ad un'asta multimilionaria che gli permetta di incassare una trentina di milioni.

Scenario che, ovviamente, l'Inter vuole scongiurare in tutti i modi. La chiave potrebbe essere lo stesso Bremer, che con ogni probabilità non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, riducendo quindi parecchio il potere del Torino nella trattativa. In ogni caso Marotta si starebbe cautelando con un'alternativa low cost, Luiz Felipe della Lazio. Il centrale biancoceleste va a scadenza a giugno ed è una seconda scelta gradita a Inzaghi, che lo ha già allenato.