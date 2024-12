Caos VAR in Bayer Leverkusen-Inter: cos’è successo

Momenti di perplessità e stallo nell’intervallo di Bayer Leverkusen-Inter, gara valida per la 6a giornata di Champions League 2024/2025. La gara, infatti, è ripresa con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto a causa di un piccolo problema occorso alla squadra arbitrale.

Come spiegato dall’arbitro Slavko Vincic ai giocatori in campo, e dai suoi collaboratori allo staff delle due squadre, si è dovuto attendere prima del fischio d’inizio del secondo tempo a causa di contrattempo con la sala VAR. Gli arbitri, infatti, non riuscivano a comunicare tra di loro. L’inconveniente si è risolto abbastanza rapidamente e la gara alla BayArena è ripresa.