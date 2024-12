Arbitro sotto accusa, FURIA Inter: “È indecente”

Sfida ad alta intensità nel primo tempo di Bayer Leverkusen-Inter, gara valida per la 6a giornata di Champions League. Una gara molto equilibrata alla BayArena, nella quale l’unico interprete che non è sembrato essere all’altezza è stato l’arbitro, Slavko Vincic.

Il direttore di gara sloveno, infatti, è stato vittima di commenti rabbiosi sui social da parte dei tifosi nerazzurri, molto critici verso il suo arbitraggio ritenuto a favore dei padroni di casa. I due episodi che proprio non sono andati giù sono le ammonizioni a Calhanoglu e Carlos Augusto.

Questi alcuni post:

Two of the most ridiculous yellow cards in 30 minutes.



What is this referee playing at. #LeverkusenInter