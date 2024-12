Trevisani SHOCK: “Futuro Inzaghi? Solo Real Madrid”

Nel corso dell’ultimo episodio di Fontana di Trevi, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sul futuro di Simone Inzaghi. Per il giornalista, un futuro lontano dall’Inter sembra essere ora abbastanza improbabile, con solamente il Real Madrid in grado di offrirgli un contratto migliore.

Queste le sue parole:

“Qual è una realtà migliore dell’Inter oggi? Perché tu vai al Manchester City con i processi e a fare il dopo Guardiola? Tanti auguri. Andare in un posto confortevole non è una passeggiata di salute. Il Liverpool l’ha fatta una bussatina e non gli ha offerto più soldi di quelli dell’Inter. Quindi deve arrivare qualcuno che da 6 milioni di stipendio lo porta a 10. Ne vedo solo una dove sarebbe sensato andare vista la sua posizione: il Real Madrid”.