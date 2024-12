Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente sfida di Champions League dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

“Questa può essere la serata di Taremi? Me lo auguro. Come ha detto Inzaghi è un ragazzo molto serio e un grande professionista. Merita delle particolari felicità”.

“La Champions League è un torneo e ogni partita decide il destino delle squadre. Anche se oggi le più importanti sono relegate in posizioni negative, è presto. La finale è tra molti mesi e cambieranno alcune cose. Siamo felici del nostro cammino perché abbiamo trovato un buon modello di riferimento. Bravo il nostro allenatore a dosare i giocatori e i giocatori a rispondere alle sue indicazioni. Binomio molto importante”.

“In questi anni siamo cresciuti e vogliamo giocare un ruolo da protagonista. Io sono fiducioso, poi il cammino è lungo e pieno di difficoltà. E quello che oggi è così a livello di classifica può cambiare nei prossimi mesi”.

“Penso che per tutti i club valga il concetto di sostenibilità come obiettivo eticamente da raggiungere. Negli anni sono stati spesi tanti soldi e il sistema calcio ha annaspato ed è giusto riportare equilibrio. Serve competenza e mercato creativo. Credo molto nella competenza degli addetti ai lavori e noi abbiamo la fortuna di un managment che è da tanti anni insieme. Oaktree ci ha dato fiducia e ci ha delegato per questa stagione. Siamo felici e lavoriamo bene”.