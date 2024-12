Torna la Champions League e l’Inter si appresta ad affrontare la terza trasferta stagionale europea. Alla BayArena i nerazzurri affrontano il Bayer Leverkusen, in una gara che potrebbe permettere agli uomini di Inzaghi di ottenere punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Con un successo stasera, l’Inter si porterebbe a quota 16 in classifica, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in Europa. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Bayer Leverkusen-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI BAYER LEVERKUSEN-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

26′ | Cross di Grimaldo allungato da Calhanoglu, arriva Palacios col passo giusto ma il suo tiro di prima termina alto di poco con leggera deviazione.

24′ | Ammonito Calhanoglu per proteste.

19′ | Anche Xhaka va col mancino da fuori, Sommer senza problemi.

11′ | Ci prova Grimaldo da fuori area, Sommer blocca.

3′ | Grande palla di Xhaka a pescare Frimpong verso il fondo, cross teso a rimorchio per Tella che di prima colpisce in pieno la traversa.

1′ | Fischia l’arbitro Vincic, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYER LEVERKUSEN-INTER

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): 17 Kovar; 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapié; 23 Mukiele, 25 Palacios, 34 Xhaka, 20 Grimaldo; 30 Frimpong, 19 Tella, 10 Wirtz.

A disposizione: 1 Hradecky, 36 Lomb, 8 Andrich, 11 Terrier, 13 Arthur, 14 Schick, 24 Garcia, 29 Stepanov, 40 Onyeka, 44 Belocian.

Allenatore: Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: SLAVKO VINCIC (SVN)

Assistenti: Klančnik, Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Jug (SVN)

VAR: Borošak (SVN)

Assistente VAR: Van Boekel (NED)