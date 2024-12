Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter in diretta tv e streaming

Reduce dal quarto successo consecutivo in questa Champions League ottenuto contro il Lipsia, l’Inter nel prossimo turno dovrà vedersela con un’altra tedesca come il Bayer Leverkusen. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano attualmente al secondo posto in classifica alle spalle del solo Liverpool, con zero sconfitte e soprattutto zero reti incassate in questa edizione.

In virtù dei 13 punti in classifica, con un altro successo l’Inter si avvicinerebbe sensibilmente all’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff. Stando alle attuali previsioni, infatti, con 17/18 punti il club nerazzurro avrebbe la certezza di passare direttamente al turno successivo.

Il calcio d’inizio di Bayer Leverkusen-Inter è in programma per martedì 10 dicembre alle ore 21:00.

Probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter:

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick. Allenatore: Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Bayer Leverkusen-Inter

Bayer Leverkusen-Inter verrà trasmessa martedì 10 dicembre alle ore 21:00 in diretta esclusiva da Sky e NOW. Il match della sesta giornata di Champions League in programma alla BayArena, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Parma in diretta insieme a voi!