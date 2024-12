Sfida di grande fascino per l’Inter, nella 6a giornata di Champions League. Alla BayArena, i nerazzurri affrontano il Bayer Leverkusen, in una sfida di vertice che potrebbe regalare punti preziosi per la qualificazione agli ottavi di finale.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Tella lo spaventa colpendo la traversa.

BISSECK 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DARMIAN 6

FRATTESI 6

CALHANOGLU 6

ZIELINSKI 6

CARLOS AUGUSTO 6

THURAM 6

TAREMI 6

INZAGHI 6 – Difficoltà iniziali contro la pressione, ma piano piano la sua squadra trova sicurezza in possesso.