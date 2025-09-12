Capello: “Questo acquisto dell’Inter mi piace tantissimo”

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport alla vigilia del super match dello Stadium tra Juventus-Inter, Fabio Capello ha parlato proprio del Derby d’Italia. L’ex tecnico bianconero, oltre alle considerazioni generali su una sfida di alta classifica tra due pretendenti allo scudetto, si è soffermato anche su diversi singoli sia da una parte che dall’altra.

Per quanto riguarda l‘Inter, Capello ha promosso a pieni voti l’ultimo acquisto piazzato dai nerazzurri sul gong del mercato: “Partirei dal fatto che hanno acquistato un giocatore che a me piace tantissimo in difesa, Akanji: con lui l’Inter è riuscita a rinforzare una squadra che dietro già sapeva fare molto bene la sua parte”.

Parole di apprezzamento, inoltre, anche nei confronti di Petar Sucic, altro innesto prelevato dall’Inter nel corso dell’ultimo calciomercato: “Mi sembra meno stanco di altri compagni di squadra. Lì nel centrocampo dell’Inter potrebbero aprirsi delle opportunità”.