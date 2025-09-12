Confermato l’obiettivo dell’Inter in difesa: “Ecco la data”
Il giovane centrale scala posizioni
Giungono nuove conferme in merito ad uno degli ultimi obiettivi entrati di prepotenza sul taccuino di mercato dei dirigenti dell’Inter. Il club nerazzurro, che sul gong dell’ultima finestra estiva ha accolto Manuel Akanji, ha solamente rinviato di qualche mese l’attesa rivoluzione per ringiovanire il proprio reparto arretrato.
Sfumata la pista che portava a Giovanni Leoni, passato nel frattempo al Liverpool, in cima alla lista di gradimento dell’Inter c’è adesso Joel Ordóñez. Il centrale ecuadoriano di proprietà del Bruges viene seguito ormai da mesi dal club nerazzurro. Il classe 2004 ha una valutazione che sfiora i 30 milioni di euro ed ha già raggiunto la doppia cifra di presenza con la sua Nazionale.
Come confermato dal Corriere dello Sport, l’interesse da parte dell’Inter nei suoi confronti è concreto. Un tentativo con il Bruges, però, difficilmente verrà portato avanti già durante il mercato di gennaio. Più probabile, invece, che il discorso su Ordóñez venga seriamente approfondito dai dirigenti interisti nel corso “della prossima estate”.