Si sono finalmente esaurite le due settimane di sosta per via degli impegni legati alle Nazionali. Per l’Inter sarà un ritorno in campo col botto, considerato il big match della terza giornata di questa Serie A in casa della Juventus in programma domani pomeriggio alle ore 18.00. Un Derby d’Italia che arriva nelle battute iniziali della nuova stagione, ma che potrà dare subito risposte concrete ai tifosi nerazzurri dopo un’estate piena di interrogativi.

Alla viglia della super sfida tra Juve-Inter (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER), Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile. Sarà possibile seguire tutte le parole del tecnico interista in diretta su PassioneInter.com dalle 13.30.

POST SOSTA – “La squadra ha lavorato bene, quelli che erano qua con noi e hanno avuto la possibilità di lavorare in queste due settimane. Gli altri sono andati in Nazionale e la Nazionale dà qualcosa di più sotto l’aspetto mentale e delle energie. Oggi è il primo giorno con il gruppo a disposizione, lo abbiamo avuto frammentato in queste settimane. L’importante è che tutti stanno bene e sono pronti”.

DERBY D’ITALIA – “Siamo ancora alla terza giornata, non bisogna caricare più di tanto questa partita. Entrambe le squadre sanno cosa rappresenta Juve-Inter, bisogna avere la serenità giusto e trovare l’energia giusta per capire i momenti e quello che la partita sarà”.