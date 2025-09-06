6 Settembre 2025
Probabili formazioni di Juventus-Inter: la scelta su Akanji
Le possibili scelte di Tudor e Chivu
Al termine della sosta per le gare delle Nazionali, l’Inter sarà subito impegnata con una partita molto difficile, ovvero quella sul campo della Juventus. La partita andrà in scena sabato 13 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLA) e per i nerazzurri sarà importante ripartire dopo il ko con l’Udinese.
Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, lavora ad Appiano Gentile senza i molti convocati nelle Nazionali, compreso il nuovo arrivato Akanji che di fatto non si è mai allenato con la squadra e per questo dovrebbe partire dalla panchina. Per l’allenatore nerazzurro rimane anche il dubbio a centrocampo con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic.
Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter:
13 Settembre 2025 – 18:00
Allianz Stadium
Juventus 3-4-2-1
Formazione16 – Di Gregorio 4 – Gatti 3 – Bremer 6 – Kelly 15 – Kalulu 5 – Locatelli 19 – Thuram 25 – Joao Mario 7 – Conceiçao 10 – Yildiz 30 – David Igor Tudor
Panchina
1 Perin, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 18 Kostic, 40 Rouhi, 8 Koopmeiners, 22 McKennie, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 20 Openda, 9 Vlahovic
Ballottaggi
Joao Mario-Kostic 55-45%
Squalificati
Cambiaso
indisponibili
Miretti, Cabal, Milik
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 25 Akanji, 42 Palacios, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 8 Sucic, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Mkhitaryan-Sucic 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: