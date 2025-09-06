Probabili formazioni di Juventus-Inter: la scelta su Akanji

Al termine della sosta per le gare delle Nazionali, l’Inter sarà subito impegnata con una partita molto difficile, ovvero quella sul campo della Juventus. La partita andrà in scena sabato 13 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLA) e per i nerazzurri sarà importante ripartire dopo il ko con l’Udinese.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, lavora ad Appiano Gentile senza i molti convocati nelle Nazionali, compreso il nuovo arrivato Akanji che di fatto non si è mai allenato con la squadra e per questo dovrebbe partire dalla panchina. Per l’allenatore nerazzurro rimane anche il dubbio a centrocampo con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter: