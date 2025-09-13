Pedullà: “Non ho capito molto QUESTE parole di Chivu”

Oggi alle 18, va in scena Juventus-Inter, derby d’Italia valido per la 3a giornata del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri, allora, Cristian Chivu ha presentato la gara in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Parole, quelle del tecnico rumeno, che non avrebbero convinto Alfredo Pedullà. Il giornalista ha espresso le sue perplessità su alcune possibili scelte dell’allenatore dell’Inter, in un video sul suo canale YouTube.

Queste le sue parole:

“Mi aspetto molto dall’Inter. Non ho capito molto Chivu, perché prima dice che non fa sconti e non ci sono gerarchie. Quindi uno si aspetta un po’ di freschezza, soprattutto a centrocampo dove abbiamo visto il Barella meno competitivo degli ultimi mesi. Sono un fan di Barella, ma si capisce ed è normale che lui avverta stanchezza, dopo una stagione che non gli ha dato molta vacanza. In conferenza Chivu ha fatto capire di non voler mettere in discussione le gerarchie. Per l’Inter domani è una partita molto delicata”.