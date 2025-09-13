L’Inter ora vale più della Juve: l’annuncio del SORPASSO

Juventus-Inter è una sfida destinata a regalare scintille sul campo, con la rivalità tra i due club sempre molto accesa. Il derby d’Italia, però, si gioca anche fuori dal campo, in un confronto sul valore d’impresa delle sue società.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, con Andrea Sartori, CEO di Football Benchmark, azienda autrice di una ricerca basata sui bilanci 2022/23 e 2023/24. Proprio questo lavoro testimonia il sorpasso economico dell’Inter sulla Juventus: i nerazzurri sono al quattordicesimo posto in Europa (1715 milioni di euro di valore), davanti ai bianconeri quindicesimi (1651 milioni). Il Real Madrid è primo con un valore di 6,3 miliardi.

Un sorpasso ancora più impressionante, dal momento che dieci anni fa la Juventus valeva più del triplo dell’Inter. Testimonianza del lavoro di crescita dei nerazzurri e che proseguirà ancora. Il bilancio 2024/2025, infatti, avrà un impatto positivo secondo Sartori.

Queste le sue parole:

“Sebbene le recenti operazioni di ristrutturazione societaria lascino intravedere prospettive di miglioramento significativo per la Juventus, la forbice con l’Inter è destinata ad ampliarsi, quantomeno per ciò che riguarda il valore del club nel breve periodo”.