13 Settembre 2025

Pavard subito in gol: poi rivela la VERITÀ sull’addio all’Inter

Le parole del difensore del Marsiglia

Benjamin Pavard al Marsiglia

Benjamin Pavard ha lasciato l’Inter nell’ultimo giorno di mercato, per trasferirsi in prestito all’Olympique Marsiglia. Il difensore francese è sembrato in partenza per tutta l’estate e alla fine è tornato nel suo paese natale.

Proprio il ritorno a casa è stato uno dei motivi della sua decisione di lasciare i nerazzurri, come ha raccontato lo stesso Pavard ai microfoni di Ligue 1+, al termine di Olympique Marsiglia-Lorient, gara vinta 4-0 e che ha visto l’ex Inter andare subito in gol all’esordio.

Queste le sue parole:

“Sono venuto qui per il progetto. Quando Medhi Benatia (direttore sportivo del Marsiglia, ndr) mi ha chiamato, il progetto mi ha subito affascinato. Quando ho saputo dell’interesse del Marsiglia, avevo le idee chiare: volevo unirmi a questo ambizioso progetto, con la Champions League. Ma anche giocare al Velodrome con questo fervore. Come calciatore, sono emozioni da provare. Mi mancava molto la Francia ed è per questo che questo progetto mi ha subito attratto. Mi sto anche riavvicinando alla mia famiglia. Inoltre, mia moglie è di Marsiglia. Sono molto felice di essere qui e mi sento onorato di giocare per il Marsiglia. Volevo tornare in Francia perché me ne sono andato molto giovane. Qui si fa di tutto per rendermi felice“.

Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini