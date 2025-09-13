Benatia: “Contatti con Pavard da aprile. Non vedeva l’ora”

Si è aperta con un gol all’esordio la nuova avventura di Benjamin Pavard in Francia con la maglia del Marsiglia. Schierato da Roberto De Zerbi da difensore centrale, l’ex Inter ha vissuto una notte da sogno ieri sera nella vittoria per 4-0 contro il Lorient. Tra poche ore, invece, potrebbe toccare ad Akanji debuttare dal primo minuto con la maglia nerazzurra.

A raccontare i dettagli dell’operazione Pavard, ci ha pensato il ds del Marsiglia Mehdi Benatia ai microfoni di Ligue 1+: “Ero in contatto da tempo con gli agenti di Pavard fin da aprile. Sapevo che aveva voglia di venire a Marsiglia. Lo aveva fatto sapere e a maggio avevamo anche fatto un pranzo con Adrien Rabiot. In quell’occasione mi aveva confermato il desiderio di raggiungerci”.

Come spiegato dall’ex difensore, è stata decisiva la volontà di Pavard di tornare in Francia: “In quel momento ho parlato con l’Inter. Era un po’ complicato per noi: ingaggio pesante, trasferimento oneroso, non potevamo chiudere subito. Le cose sono cambiate col passare delle settimane e quando è diventato possibile per noi, ho preso il telefono. Con lui è stato facile perché aveva tantissima voglia di venire. È stato semplice: stava scendendo dall’aereo per la Nazionale, mi ha richiamato subito perché non vedeva l’ora di arrivare. E oggi è qui. Siamo felici di avere giocatori così: è un bravo ragazzo e ci darà tanto. Noi vendiamo un progetto, e alcuni decidono di fidarsi. Cerchiamo di lavorare con serietà. Per me è solo felicità quello che sta accadendo”.