Sfogo SHOCK contro Lookman: “Serve umiltà”

Prosegue la guerra fredda tra l’Atalanta e Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, che in estate aveva espressamente chiesto l’addio per trasferirsi all’Inter, per diverse settimane aveva pure lasciato Bergamo disertando gli allenamenti della squadra di Ivan Juric. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, però, il classe 1997 non ha ancora ottenuto il definitivo via libera al reintegro in organico.

A spiegarne i motivi ci ha pensato lo stesso Juric in uno sfogo affidato alla conferenza stampa di oggi. Le sue parole su Lookman: “Ademola per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere”.