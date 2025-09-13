13 Settembre 2025
Juventus-Inter, formazioni UFFICIALI: esclusi DUE titolari
Le scelte di Tudor e Chivu
Tutto pronto all’Allianz Arena di Torino per Juventus-Inter, 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo la sconfitta con l’Udinese, i nerazzurri cercano una reazione nel derby d’Italia. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 13 settembre alle 18.00.
Chivu sceglie ancora la via del 3-5-2, con tre cambi rispetto all’ultima gara prima della sosta: torna Mkhitaryan a centrocampo, al posto di Sucic. A sorpresa, a sinistra ci sarà Carlos Augusto, mentre è confermato l’esordio di Akanji. In attacco nessun dubbio: c’è la coppia Thuram-Lautaro Martinez.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Juventus-Inter.
13 Settembre 2025 – 18:00
Allianz Stadium
Juventus 3-4-2-1
Formazione16 – Di Gregorio 4 – Gatti 3 – Bremer 6 – Kelly 15 – Kalulu 5 – Locatelli 19 – Thuram 22 – McKennie 8 – Koopmeiners 10 – Yildiz 9 – Vlahovic Igor Tudor
Panchina
1 Perin, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 18 Kostic, 40 Rouhi, 25 Joao Mario, 17 Adzic, 20 Openda, 30 David
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Cambiaso
indisponibili
Miretti, Cabal, Milik, Zhegrova, Conceicao
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 42 Palacios, 32 Dimarco, 36 Darmian, 8 Sucic, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro: Colombo
Assistenti: Peretti – Perrotti
Quarto Uomo: Bonacina
Var: Mazzoleni – AVar: Abisso