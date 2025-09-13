La cronaca in diretta di Juventus-Inter: segui la partita live
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match dell'Allianz Stadium
Il 13 settembre 2025 è in programma Juventus-Inter, 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 della squadra di Chivu. All’Allianz Stadium, i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta incassata prima della sosta contro l’Udinese.
A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Juvenuts-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!
Cronaca live Juventus-Inter: segui la 3a giornata Serie A
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA
Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter
JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.
Allenatore: Igor Tudor.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Peretti – Perrotti
Quarto ufficiale: Bonacina
VAR: Mazzoleni
Assistente VAR: Abisso
SQUALIFICATI
Juventus: Cambiaso (1) Inter: –
DIFFIDATI
Juventus: – Inter: –