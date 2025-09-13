La cronaca in diretta di Juventus-Inter: segui la partita live

Il 13 settembre 2025 è in programma Juventus-Inter, 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 della squadra di Chivu. All’Allianz Stadium, i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta incassata prima della sosta contro l’Udinese.

A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Juvenuts-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Juventus-Inter: segui la 3a giornata Serie A

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Peretti – Perrotti

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

Assistente VAR: Abisso

SQUALIFICATI

Juventus: Cambiaso (1) Inter: –

DIFFIDATI

Juventus: – Inter: –