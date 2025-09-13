Marotta: “Vi SVELO chi farà una grande stagione con l’Inter

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente sfida Juventus-Inter, valida per la 3a giornata di Serie A, che chiama i nerazzurri a riscattare la sconfitta subita in casa con l’Udinese.

Juventus-Inter, le parole di Beppe Marotta

“Con Chivu parliamo sempre. Ha grande esperienza e ha giocato tante partite contro la Juventus. Lui è abituato e non ha bisogno di suggerimenti. Il derby d’Italia va oltre i 3 punti e spero sia un spot per il nostro calcio in termini di spettacolarità”.

“Chi può fare una grande stagione? Il nostro team è composto da Ausilio e Baccin ed è bravo a individuare i giocatori. Pio Esposito e Sucic, in termini anagrafici e di qualità, sono quelli che possono avere le chance maggiori. Non dimentico anche tutti gli altri giovani in rosa, tutti meritevoli di essere a disposizione di Chivu”.

“Tutte le mie esperienze precedenti all’Inter mi hanno arricchito. Oggi sono presidente dell’Inter che amo, amo il mio lavoro, questi colori. Abbiamo fatto discretamente, ma non è sufficiente. L’inizio del campionato è stato un po’ difficoltoso e dobbiamo trovare la rotta giusta per dare ai tifosi le soddisfazioni già date in questi 5 anni”.