“Oaktree valuta cessione”: ANNUNCIO prima di Juve-Inter

Dopo annate più complicate, il bilancio dell’Inter è tornato a sorridere in questa stagione. A poco più di un anno dall’arrivo di Oaktree come nuova proprietà del club, il futuro della società nerazzurra potrebbe subire novità nei prossimi mesi.

Come riportato dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa ha scritto sul proprio profilo come Oaktree sia pronto a valutare offerte per la cessione del club nerazzurro. Tuttavia, la situazione potrebbe non essere così semplice, dal momento che la valutazione è di almeno 1,5 miliardi di euro e trovare un compratore disposto a spendere questa cifra potrebbe non essere facile.

