Pagelle live Juventus-Inter: voti e giudizi

Terminata la sosta per le nazionali, è tempo di derby d’Italia. All’Allianz Stadium, va in scena Juventus-Inter, gara valida per la 3a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I nerazzurri sono chiamati a un risultato positivo dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione Inter.

Pagelle Juventus-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER 5 – La conclusione di Kelly lo prende in contropiede, ma da posizione ravvicinata può poco. Tutt’altro che perfetto, invece, sulla conclusione di Yildiz.

AKANJI 5.5 – Lascia troppo spazio a Kelly sul gol. Per il resto è attento e partecipa alla manovra.

ACERBI 6.5 – Duello subito ruvido con Vlahovic. Bravo a respingere una conclusione dell’attaccante bianconero.

BASTONI 6 – Elemento aggiunto in fase di possesso, non ha grande lavoro difensivo.

DUMFRIES 5 – Si fa anticipare da Bremer sul gol dell’1-0.

BARELLA 6 – Sfiora subito l’eurogol con una grande conclusione al volo che sibila vicino al palo. Solita maratona in mezzo al campo, ma non sempre riesce a essere coinvolto come vorrebbe.

CALHANOGLU 7 – Fatica in avvio di gara, ma cancella tutti i dubbi su di lui con il gol del pareggio, con la specialità della casa: la conclusione dal limite.

MKHITARYAN 5 – Una quantità di errori nella prima mezz’ora davvero esagerata per uno con la sua esperienza. Migliora con il passare dei minuti, ma incide pochissimo.

CARLOS AUGUSTO 7 – Grande chiusura sul taglio di Kalulu, quando il risultato è ancora sullo 0-0. Arriva spesso al cross ed è lui a regalare l’assist a Calhanoglu.

THURAM 5 – Quando viene trovato tra le linee darebbe anche la sensazione di poter creare qualcosa, peccato che non accada praticamente mai.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Grande difficoltà nella primo tempo contro Bremer. Sparisce dalla gara dopo pochi minuti.

CHIVU 5.5 – Approccio aggressivo, ma alla prima discesa della Juve sbanda e subisce il gol. Tuttavia, la reazione è composta e intelligente: schiaccia gli avversari nella propria trequarti e così arriva il pari. Poi però incassa un’altra rete.

Juventus-Inter, il tabellino

Marcatori: 14′ Kelly (J), 30′ Calhanoglu (I), 38′ Yildiz (J).

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo.

Ammoniti: Koopmeiners (J).