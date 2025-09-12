La scelta DEFINITIVA di Chivu su Akanji contro la Juve

Vigilia del ritorno in campo dell’Inter dopo la sosta, con i nerazzurri attesi dalla supersfida contro la Juventus. All’Allianz Stadium, c’è bisogno di un risultato positivo dopo la sconfitta con l’Udinese, che ha lasciato diverse perplessità sulla tenuta difensiva della squadra e, in particolare, sulla prestazione di Yann Bisseck.

In questo senso, le cose potrebbero cambiare con il nuovo arrivato Manuel Akanji. Lo svizzero, infatti, potrebbe prendere il posto del tedesco in campo già nella gara di domani, facendo così il suo esordio da titolare. Di questo ha parlato proprio Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Inter.

Queste le sue parole:

“Lui o Akanji contro la Juve? La gestione di un gruppo è la cosa più difficile per un allenatore, bisogna tenere tutti motivati perché ti serviranno tutti. È una squadra che inizia a giocare ogni tre giorni, c’è bisogno di energie, di gestire determinate cose dal punto di vista individuale. Per me Bisseck è entrato nella critica perché è facile giudicare e creare un parere su un giocatore che probabilmente non ha mai avuto la possibilità di dare continuità alle sue performance. Se al primo errore viene messo al muro e gli si tirano dei sassi addosso, ovvio che non riuscirai mai dargli autostima e fiducia che un giovane deve avere per fare carriera. Ha fatti errori e ne farà in futuro, bisogna trovare sempre la motivazione giusta. La scelta di Bisseck è stata fatta perché abbiamo bisogno di tutti, veniva da due mesi di infortunio anche lui ed era importante dargli minuto e farlo giocare per averlo pronto nelle prossime partite quando qualche rotazione verrà fatta”.