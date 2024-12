Capello AVVISA Inzaghi: “Sei in POLE ma manca una cosa per lo Scudetto”

All’indomani della vittoria dell’Inter in casa contro il Como per 2-0, c’è molto entusiasmo nell’ambiente nerazzurro perché la classifica sorride alla squadra di Simone Inzaghi, tenendo conto anche del recupero di Firenze.

Al momento l’Inter si trova infatti a soli tre punti dall’Atalanta capolista e in mezzo però c’è ancora il Napoli di Antonio Conte. Per quasi tutti gli opinionisti sarà proprio una di queste tre squadra a vincere lo Scudetto a fine stagione.

Il giorno dopo la fine di questa 17^ giornata, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, c’è un’intervista a Fabio Capello con la quale analizza tutti gli ultimi eventi e risultati della Serie A. Secondo l’ex allenatore del Real Madrid, la favorita al titolo è ancora l’Inter ma serve per forza ritrovare il miglior Lautaro Martinez.

Capello sottolinea anche la prestazione non brillantissima dei nerazzurri ieri sera contro il Como: “Non è stata brillantissima e cattiva come altre volte, ma alla fine il successo è legittimo. Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo Scudetto”.