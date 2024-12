Sempre più CRISI Lautaro, tutti preoccupati: cosa pensa la squadra

La vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Como ha aiutato la squadra a non perdere il passo rispetto alle rivali Napoli e Atalanta che guidano la classifica. Purtroppo per i molti tifosi presenti ieri a San Siro non è stato però possibile riammirare un Lautaro Martinez gioioso e esultante per un gol davanti al suo pubblico.

L’astinenza del numero 10 argentino continua a tenere banco all’interno degli ambienti nerazzurri e per molti tifosi o addetti ai lavori inizia ad essere preoccupante questa difficoltà nel trovare la via del gol. L’ultima rete segnata dal capitano nerazzurro risale infatti allo scorso 3 novembre quando mise la firma nel match con il Venezia.

In quasi due mesi il Toro non è riuscito a ritrovare un gol che potesse alleggerirlo e togliergli un grosso peso dalle spalle. Come ha spiegato anche lui stesso, quest’anno sta giocando più lontano dall’area di rigore perché c’è Marcus Thuram che occupa una posizione più centrale. Tuttavia questo continuo rinvio dell’appuntamento con il gol non smette di far preoccupare tutti quanti.

Questa mattina i giornali scrivono così: “Lautaro sempre sbiadito” titola Tuttosport le sue pagelle, “Aspettando Lautaro. Toro a secco”, si legge su La Gazzetta dello Sport. Non certamente quindi un periodo facile per l’ex Racing.

A rincuorare Lautaro Martinez ci pensa i suoi compagni che non hanno mai smesso di dimostrargli affetto e soprattutto anche il tecnico Simone Inzaghi. Ieri al termine del match con il Como, il tecnico interista ha dichiarato: “Gli ho detto di stare sereno perché i gol li ha sempre fatti e li farà”.