“Milan non in gran forma”: arriva la BORDATA contro Cardinale

Ieri sera poco prima che iniziasse la partita tra Inter e Como, vinta poi dai nerazzurri 2-0 grazie ai gol di Thuram e Carlos Augusto, il presidente Beppe Marotta ha risposto a tono alla gaffe del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che aveva parlato di Scudetto e bancarotta riferendosi proprio alla Beneamata.

Questa mattina molti quotidiani italiani nella sezione dedicata allo sport hanno ripreso queste dichiarazioni del numero uno interista visto che questa vicenda sta facendo molto discutere negli ultimi giorni.

Il commento più provocatori su questa vicenda è quello che si legge sul quotidiano Repubblica. Proprio al termine di un articolo in cui si ripercorrono i passi salienti di questa gaffe e la risposta di Marotta, c’è un commento che provoca i rossoneri: “Il Milan non è in un momento di gran forma. Ma si sa come vanno i documentari sulla savana: per la bestia ferita non c’è pietà”, si legge sul giornale piemontese.