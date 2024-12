Simone Inzaghi è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e DAZN nel post-partita di Inter-Como, gara valida per la 17a giornata di Serie A, per commentare il successo dei nerazzurri nell’ultima gara a San Siro del 2024.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

“Partita difficile? Lo sapevamo e vanno fatti i complimenti al Como, che è venuto a San Siro a fare una gara propositiva. Ha trovato di fronte un’Inter sempre concentrata e che ha concesso pochissimo. Il primo tempo non siamo stati i soliti tecnicamente, penalizzati anche dal campo che non era perfetto come al solito. Abbiamo fatto una gara matura e sapevamo che potevamo cambiare passo nel secondo tempo per vincere”.

“Thuram ha lavorato bene insieme ai compagni, a me e allo staff. Si allena sempre benissimo e si è adattato subito. Deve continuare e ci sta aiutando tanto, perché è un giocatore di qualità”.

“Se vedo un futuro ancora lungo all’Inter per Frattesi? Assolutamente sì. C’è concorrenza, ma sta lavorando bene. Quotidianamente bisogna fare delle scelte per il bene dell’Inter, ma oggi ha fatto 6 minuti nel migliore dei modi. Sto alternando tutti e dobbiamo continuare in questa direzione, senza guardare troppo ai numeri e alle tabelle. Stiamo giocando tanto e dobbiamo continuare in questo modo”.

“Lautaro? Ci sono questi momenti per gli attaccanti. A Roma era stato uno dei più positivi. Lui vuole fare gol, ma deve continuare a lavorare così. Ai nostri attaccanti chiediamo tanto e cerchiamo di alternarli. Gli ho detto di stare sereno perché i gol li ha sempre fatti e li farà. L’anno scorso segnava sempre e ora è un momento così, ma tornerà a segnare”.

“Programmazione fisica? Stiamo cercando di alternare i giocatori. Il Mondiale per Club sarà una cosa nuova per tutti e abbiamo ora la Supercoppa. Stiamo alternando, ma abbiamo avuto comunque qualche problemino. De Vrij ieri non aveva fatto la rifinitura e stasera ha stretto i denti. L’obiettivo è avere tutti al meglio per avere le rotazioni al massimo e ora dietro Bastoni, Bisseck e Carlos Augusto stanno giocando tantissimo”.

DAZN

“Vanno fatti i complimenti il Como, hanno fatto una partita di personalità, con ottimi principi di gioco e hanno corso tanto. Il primo tempo, non aiutati dal campo, tecnicamente non siamo stati gli stessi e le uscite sono state problematiche, anche per le pressioni del Como. Abbiamo fatto una partita da squadra matura, che ha rischiato quasi nulla e ha colpito al momento giusto”.

“Fa piacere ricevere i complimenti di Fabregas. Ho contraccambiato, perché ha iniziato subito forte, vincendo un campionato di Serie B, cosa non scontata, e proponendo un ottimo calcio. Gli vanno fatti i complimenti perché il Como gioca bene ed è venuta a San Siro a giocare in modo speculativo. Non è mai facile venire a giocare a San Siro contro l’Inter”.

“Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco a sinistra. Vanno dati meriti al Como, poi abbiamo visto tra primo e secondo tempo che potevamo velocizzare di più il gioco da una parte all’altra, orientando da una parte per uscire dall’altra. Così abbiamo creato molte più situazioni”.

“Lautaro è il nostro capitano. Fa notizia perché non segna da 8 partite, ma deve lavorare così. Tornerà a fare gol perché le occasioni le ha. Rivedrò la partita, ma già lunedì Lautaro e Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro. Così come Arnautovic e Taremi in coppa. Chiediamo tanto agli attaccanti e ci sta che si fermino un po’. L’importante è continuare a vincere. So cos’è per un attaccante non segnare, ma deve rimanere tranquillo perché ha l’appoggio di tutti e si sbloccherà molto presto”.

“Atalanta o Napoli più competitiva? Mi aspetto tutte. Lo avevo detto a luglio che il campionato sarebbe stato diverso perché tutte le squadre si sono rinforzate”.