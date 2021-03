Capello: “Conte il miglior allenatore italiano. Scudetto? Discorso chiuso, l’Inter lo ha vinto quando…”

Non ha alcun dubbio Fabio Capello: sul campionato italiano 2020/21 c’è già la firma dell’Inter e difficilmente altre avversarie riusciranno a rimontare da qui alla fine. Per l’ex allenatore, oggi opinionista di Sky Sport, l’evoluzione che Antonio Conte ha dato alla squadra nel corso della stagione riuscendo a tornare cinico e razionale come un tempo ha fatto la differenza. E, nonostante le note frizioni del passato, Don Fabio ha riconosciuto al tecnico leccese il titolo di miglior allenatore italiano del momento. Le sue parole sul Corriere dello Sport: “Le parole di Pirlo contro l’Inter? Una polemica nemmeno troppo velata, ma dietro una polemica c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono successe cose che altrove non sono accadute. Ma noi italiani siamo fatti così, e non sono nel calcio”.

Chi sono oggi i migliori tecnici italiani?

“Conte, che ha saputo fare marcia indietro, è tornato a un calcio più efficace, razionale, più suo, e si è ricreduto su alcuni calciatori. E’ segno di intelligenza. E si è preso lo scudetto”.

Discorso chiuso?

“Aspetta. Ti dicevo Conte, poi c’è Gasperini, l’unico con la mentalità europea. E quello dell’Udinese, Gotti, che non vuole fare il fenomeno, esprime un calcio che rispetta il materiale che gli hanno dato… Lo scudetto, Conte l’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a Spezia”.

Ne deduco che non credi a un ritorno della Juve?

“No”.

INTER IRRITATA DOPO LE PAROLE DI PIRLO >>>