Capuano distrugge Inzaghi: “Così non ne esce bene”

Simone Inzaghi è tornato improvvisamente al centro del dibattito nerazzurro in seguito alle dichiarazioni shock del Ceo dell’Al-Hilal, Esteve Calzada. Il dirigente ha infatti rivelato che l’accordo con l’ormai ex allenatore dell’Inter era stato raggiunto ancor prima della finale di Champions League di Monaco contro il Psg. Un retroscena che ha irritato non poco sia il club che i tifosi nerazzurri.

Ad attaccare Inzaghi nelle scorse ore è stato anche il noto giornalista Giovanni Capuano, il quale ha ridimensionato l’uscita di scena del tecnico dal mondo nerazzurro: “L’Al Hilal distrugge la teoria di Inzaghi sull’addio all’Inter e sulle colpe di proprietà e società che non forniscono garanzie sui piani futuri. Inzaghi non ne esce bene. Anzi”.