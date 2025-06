Niente Mondiale con l’Inter: “Non me l’hanno chiesto”

Questa notte, con fischio d’inizio alle 3.00 (orario italiano), prenderà ufficialmente il via il Mondiale per Club dell’Inter. Sarà il Monterrey di Sergio Ramos il primo avversario ostico sulla strada dei nerazzurri nella fase a gironi. L’obiettivo del club è quello di arrivare il più avanti possibile e cercare di raggiungere senza troppi problemi il passaggio agli ottavi.

Cristian Chivu, all’esordio sulla panchina nerazzurra, potrà contare su un gruppo parecchio numeroso, rinfoltito dai rientri di calciatori in prestito come Palacios, Carboni e i fratelli Esposito. Un interista che invece non parteciperà al Mondiale è Tajon Buchanan. L’esterno canadese, dopo il prestito al Villarreal, non è stato infatti chiamato dall’Inter per la competizione statunitense.

Buchanan ha dunque risposto alla chiamata della Nazionale Canadese per la Concacaf Gold Cup 2025, mentre è stato totalmente ignorato dal club nerazzurro. Queste le sue parole su OneSoccer: “Giocare il Mondiale con l’Inter? A dire il vero, non ho mai parlato con loro. Immagino che siano d’accordo perché ora sono qui (Concacaf Gold Cup, ndr). Auguro loro il meglio e so che faranno grandi cose”.