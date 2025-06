Bufera sull’accordo Inzaghi-Al Hilal: “Piccolo uomo”

Hanno fatto discutere parecchio le rivelazioni sull’accordo con Simone Inzaghi portate alla luce quest’oggi dal Ceo dell’Al-Hilal, Esteve Calzada. Intervistato dalla BBC, il noto dirigente ha infatti raccontato i retroscena dell’intesa raggiunta con l’ex allenatore dell’Inter, ancor prima della finale di Champions League disputata contro il Psg.

Questo un estratto delle sue parole: “Inzaghi all’Al-Hilal? Era stato deciso tutto ma senza firme prima della finale, solo perché ci ha chiesto di aspettare per rispetto, il che è sicuramente abbastanza giusto”. Una versione che ha fatto infuriare non poco i tifosi interisti, i quali non hanno per niente gradito il comportamento del loro ex tecnico.

Ecco dunque alcune delle principali reazioni social del popolo nerazzurro contro Inzaghi:

Conte vale 100 Inzaghi come allenatore e come uomo. È un pazzo scatenato, rompicoglioni e a volte insopportabile, ma almeno ti dice le cose in faccia. Sempre June 17, 2025

L'aveva già fatto con la Lazio inzaghi nessuna novità — Marx ⭐⭐🖤💙 (@RiccardoManzon1) June 17, 2025

Cioè vuoi dirmi che inzaghi e le 10 persone del suo staff che 2 giorni dopo erano già in arabia non hanno deciso al minuto 91 di psg-inter? Sono sconvolto — Aiace ⭐️⭐️ (@gigmox) June 17, 2025