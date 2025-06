Inter a caccia del sostituto di Calhanoglu: sfida alla Juve

Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da decifrare, con il Galatasaray che sembra intenzionato a farsi avanti per il centrocampista dell’Inter. Un addio potrebbe diventare credibile, se arrivasse un’offerta in grado di far vacillare i nerazzurri, che nel frattempo starebbero sondando alcune alternative.

Tra queste ci sarebbe Ederson dell’Atalanta. Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, i nerazzurri si sarebbero inseriti nella corsa per il brasiliano, lanciando la sfida alla Juventus. Sul giocatore, inoltre, ci sarebbe anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

A complicare la pista per Ederson, però, potrebbe esserci soprattutto la richiesta economica dei bargamaschi, che sarebbe di almeno 60 milioni di euro.