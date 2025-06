Probabili formazioni Monterrey-Inter: le novità di Chivu

E’ finalmente giunta l’ora di assistere al nuovissimo Mondiale per Club: una competizione inedita fortemente voluta dalla Fifa che andrà di scena tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Sarà dunque l’occasione per assistere alla prima Inter di Cristian Chivu, chiamata all’esordio il prossimo mercoledì 18 giugno alle 3.00 del mattino (orario italiano) contro il Monterrey (qui le info su dove vedere la Monterrey-Inter).

Il nuovo allenatore che ha da pochi giorni raccolto l’eredità di Simone Inzaghi dovrebbe ripartire dal 3-5-2, ma con alcune novità in campo. In particolare, i due nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique sono entrambi in lizza per una maglia da titolare contro la formazione messicana.

Di seguito le probabili formazioni di Monterrey-Inter: