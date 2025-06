Dove vedere Monterrey-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Monterrey-Inter, fase a gironi Mondiale per Club

Ci siamo, è iniziato ufficialmente il viaggio dell’Inter negli Stati Uniti verso il nuovissimo Mondiale per Club. Sfide affascinanti attendono la formazione allenata da Cristian Chivu, al debutto sulla panchina nerazzurra dopo aver raccolto non senza clamore l’eredità di Simone Inzaghi.

Grandissima curiosità, dunque, intorno a quello che sarà il primo undici schierato dal tecnico rumeno al primo appuntamento di questa competizione fissato per Monterrey-Inter, gara inaugurale della fase a gironi per i nerazzurri in programma in programma martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.

Monterrey-Inter, dove vederla: Dazn o Mediaset?

Monterrey-Inter verrà trasmessa in Italia mercoledì 18 giugno alle ore 03:00 del mattino in diretta tv solo su DAZN e in modalità gratuita per tutti gli utenti. Sarà dunque sufficiente registrarsi con un’email e, a quel punto, guadare il match senza costi aggiuntivi o abbonamento.

Il match della fase a gironi del Mondiale per Club sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Monterrey-Inter in diretta insieme a voi!