Questi due GIOIELLI rivoluzionano la difesa dell’Inter

Uno dei principali problemi dell’ultima stagione dell’Inter ha riguardato senz’altro la gestione delle energie tra le varie competizioni. Nonostante le alternative presenti, la rosa nerazzurra ha sofferto i tanti infortuni accusati anche a causa dell’età media molto avanzata dei propri calciatori. Da qui la forte volontà di Oaktree condivisa dal management nerazzurro di ringiovanire l’organico.

Tra i reparti più attenzionati sotto questo aspetto vi sarà quello difensivo, che vede al proprio interno calciatori come de Vrij e Acerbi, rispettivamente 33 e 37 anni. L’Inter dovrà decidere dopo il Mondiale se ed eventualmente chi riconfermare, oppure se optare per un divorzio anticipato con entrambi. In tal caso, vi sarebbero nel mirino due profili giovanissimi e pronti per il grande salto ad una big.

Il primo, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è Giovanni Leoni. Il classe 2006 è già stato allenato da Chivu al Parma e viene seguito dall’Inter da oltre un anno. Il secondo, invece, è Christian Mosquera, difensore spagnolo del 2004 di proprietà del Valencia. Così come il centrale italiano, anche per lui è prevista una valutazione alta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.