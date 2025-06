“Vuole portarlo in Turchia”: annuncio SHOCK su Calhanoglu

Come un anno fa, Hakan Calhanoglu sta facendo parlare di sé sul mercato in uscita dell’Inter. Il centrocampista turco rischia di diventare il tormentone dell’estate nerazzurra, per via di un’offerta invitante in arrivo dal Galatasaray. A tal proposito, Fabrizio Biasin ha riferito le ultime novità in merito alla posizione del club interista davanti a questa prospettiva

Il noto giornalista ha svelato che a spingere verso la destinazione turca sarebbe soprattutto l’agente di Calhanoglu: “Ad oggi il Galatasaray non ha avanzato alcuna offerta all’Inter. Il procuratore del giocatore spinge per portarlo in Turchia e in questi giorni incontrerà i dirigenti del club. Per l’Inter il giocatore resta centrale nel progetto e lo ritiene incedibile”.