Caso Calhanoglu, Gazzetta SVELA: “Inter irritata”

Quello legato ad Hakan Calhanoglu rischia di diventare un caso di mercato a tutti gli effetti. Sul centrocampista, dopo qualche voce non confermata dall’Arabia Saudita, è piombato il Galatasaray, tra i club più attivi in assoluto di questa estate. La formazione turca sta cercando di approfondire questa possibilità, prima di formulare un’offerta ufficiale all’Inter.

Per questa ragione, il suo agente Stipic si è precipitato a Istanbul per ascoltare la proposta economica e trattare direttamente con il Galatasaray. Un atteggiamento che, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ha “irritato” non poco l’Inter.

Il club nerazzurro non sembra essere affatto propenso al dialogo per la cessione del proprio regista e per lasciarlo partire chiede una base da 40 milioni di euro. Il Galatasaray, pronto a ricoprire Calhanoglu d’oro con uno stipendio da circa 10 milioni, non pare invece essere disposto a raggiungere cifre così alte per strapparlo all’Inter.

A discapito di qualche voce contraria, sia il club che Chivu reputano ancora Calhanoglu centrale nel progetto nerazzurro e non hanno alcuna intenzione di tornare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza del centrocampista turco. Asllani non viene considerato ancora allo stesso livello, mentre su Rovella – obiettivo numero uno in caso di partenza – ci sarebbe eventualmente da trattare con la resistenza assai ostica della Lazio.